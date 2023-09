2Pacs Familie soll erfreut über Verhaftung im Mordfall sein

Können sie endlich aufatmen? Die unaufgeklärte Ermordung von 2Pac (✝25) im Jahr 1996 beschäftigt die Polizei bis heute noch. Kürzlich gab es jedoch einen Durchbruch in seinem Mordfall: Einer der Männer, die in dem Auto gesessen hatten, aus dem die tödlichen Schüsse auf den Rapper abgegeben worden waren, wurde verhaftet. Dieser hatte bereits 2019 zugegeben, zwar in dem Cadillac gesessen, aber nicht auf den Musiker geschossen zu haben. Tupacs Familie soll dennoch sehr erfreut über die Nachricht der Festnahme sein!

Wie OK! berichtet, erzählt ein Staatsanwalt aus Las Vegas nun auf einer Pressekonferenz, dass Tupacs Familie froh darüber sei, dass Duane "Keffe D" Davis, einer der letzten lebenden Zeugen der Schießerei, für den Mord an dem Musiker angeklagt wurde: "Die Familie hat sich an mein Büro gewandt, [...] wir haben mit ihnen kommuniziert. Wir verstehen, dass sie diese Nachricht begrüßen, sie freuen sich über diese Nachricht und sie sind sich sicherlich der Rückkehr dieser Anklage bewusst."

Zudem richtet der Staatsanwalt emotionale Worte an die Anwesenden: "Seit langer Zeit haben diese Gemeinde und die ganze Welt Gerechtigkeit für Tupac gefordert. [...] Dies ist die Anklageschrift, auf die wir fast drei Jahrzehnte gewartet haben." In dieser sollen alle Fakten und Umstände aufgeführt sein, die es rechtfertigen, dass eine Anklage erhoben wurde und die Familie des verstorbenen Rappers endlich Gerechtigkeit erfahre.

ActionPress 2Pac im Jahre 1996

Action Press / Peter Koberger 2Pac

mptvimages.com / MEGA Tupac Shakur, Musiker

