Durchbruch in 2Pacs Mordfall? Polizei verhaftet Verdächtigen

Wird der Fall endlich gelöst? Vor 27 Jahren wurde der Rapper 2Pac (✝25) auf offener Straße erschossen. Sein Tod schockierte damals die ganze Welt. Die Frage nach seinem Mörder blieb jedoch ungeklärt. Trotz vieler Ermittlungen konnte der Täter nie gefasst werden. Nun könnte es der Justiz jedoch gelungen sein, einen Durchbruch in dem Mordfall erlangt zu haben. Die Polizei verhaftete einen Mann, der mit 2Pacs Tod in Verbindung stehen soll!

Wie The Mirror berichtet, wurde Duane "Keffe D" Davis, ein Gangmitglied der The South Side Compton Crips, am Freitag in Las Vegas festgenommen. Duane soll schon länger im Visier der Beamten gewesen sein. Bereits im Juli wurde eine Razzia bei ihm zu Hause durchgeführt. Dabei soll nach Gegenständen gesucht worden sein, die mit dem Mord von 2Pac in Zusammenhang stehen.

Bereits 2019 hatte Duane in seinem Enthüllungsbuch "Compton Street Legend" zugegeben, dass er damals mit in dem Cadillac saß, aus dem 2Pac erschossen wurde. Allerdings habe er vorne gesessen – die Schüsse wurden jedoch vom Rücksitz abgefeuert.

2Pac, US-Rapper

Tupac Shakur, Musiker

2Pac, Rapper

