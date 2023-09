Aus diesem Grund hat Kendall Jenner keine eigenen Kinder

Sie ist einfach noch nicht bereit. Kris Jenner (67) durfte sich in den vergangenen Jahren bereits über zahlreiche Enkelkinder freuen. Sowohl Sohn Rob (36) als auch ihre Töchter Kim (42), Khloé (39), Kourtney (44) und Kylie (26) sind selbst Eltern – und verzücken ihre Fans im Netz immer wieder mit Einblicken in ihr Leben als Familie. Doch eine Kardashian-Jenner-Schwester ist noch nicht bereit, eine Familie zu gründen. Doch warum hat Kendall (27) noch keine Kinder?

Das verrät sie jetzt in der neuen Staffel von The Kardashians. Mit Scott Disick (40) spricht sie über ihre Angstzustände und gibt zu: "In letzter Zeit ging es mir wirklich schlecht." Und das hat offenbar auch Auswirkungen auf Kendalls Familienplanung: "Das ist einer der Gründe, warum ich eigentlich Angst davor habe, Kinder zu bekommen", vermutet das Model.

Ganz ausschließen will die Beauty das Kinderkriegen jedoch nicht. Vor einigen Monaten erklärte sie gegenüber dem Wall Street Journal: "Es ist nicht der richtige Zeitpunkt." Dennoch freue sie sich darauf, eines Tages Kinder zu kriegen.

Getty Images Kendall Jenner, Realitystar

Getty Images Kendall Jenner, Met Gala 2023

Getty Images Kendall Jenner, Vanity Fair Oscar Party

