Erster Trailer: So hot ist Dua Lipa in neuem Filmprojekt

Sie setzt sich in Szene! Dua Lipa (28) begeistert mit ihrer Musik seit Jahren ihre Fans. Seit 2020 gehört sie zu den erfolgreichsten Musikerinnen weltweit. Doch wie die Sängerin kürzlich zeigte, kann sie auch anders! In dem in diesem Jahr erschienenen Barbie-Film hatte sie ihre erste größere Schauspielrolle. Und daran knüpft sie weiter an: Im nächsten Jahr wird sie in einem Spionagethriller zu sehen sein. Ein neu erschienener Trailer gibt jetzt erste Eindrücke in Duas Rolle!

In dem ersten Trailer des Films "Argylle" ist die Musikerin an der Seite von Henry Cavill (40) zu sehen. Mit einer sexy blonden Kurzhaar-Perücke geht sie langsam auf den Agenten zu und fordert ihn zum Tanzen auf: "Ich hoffe, sie können so gut tanzen, wie sie sich anziehen." Dann lässt sie in ihrem engen goldenen Glitzerkleid verführerisch die Hüften kreisen. Später setzt sie sich auf einem Motorrad gekonnt in Szene, während sie mit einer Maschinenpistole auf ihre Gegner schießt. Mit einem koketten Winken fährt Dua anschließend davon.

Doch während es im Schauspielbusiness bei dem Model durchaus gut zu laufen scheint, muss sie sich im Rahmen ihrer Musikkarriere allerdings momentan mit einigen unschönen Dingen auseinandersetzen: Dua wurde nämlich kürzlich wegen Urheberrechtsverletzung und Vertragsbruchs von einem Musikproduzenten verklagt. Dieser fordert 1,8 Millionen Euro Schadensersatz, sowie einen Anteil des Gewinns, den ihr Song "Leviatating" abgeworfen hat.

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

