Musikproduzent verklagt Dua Lipa auf 1,8 Millionen Euro!

Für Dua Lipa (27) könnte es teuer werden! 2015 hatte die britisch-albanische Sängerin ihren ersten großen musikalischen Erfolg mit dem Hit "Be The One" gelandet. Danach ging es für die Songwriterin in der Musikbranche steil bergauf. Seit 2020 zählt die dreifache Grammy-Preisträgerin zu den einflussreichsten Musikerinnen weltweit. Im selben Jahr erschien auch ihr Song "Levitating", der in den USA Platinstatus erreichte – und wegen dieser Single wird Dua nun verklagt!

Laut Gerichtsdokumenten, die Radar Online vorliegen, hat ein Musikproduzent namens Bosko Kante eine Klage gegen die Sängerin und die Warner Music Group eingereicht. Der Grund: Er beschuldigt Dua der Urheberrechtsverletzung und des Vertragsbruchs. Als Gründer eines mobilen Talkboxen-Unternehmens behauptet er, dass einer der Produzenten von Duas Song "Levitating" seine Hilfe in Anspruch genommen habe. Mit der Klage verbunden ist eine Schadensersatzforderung von 1,8 Millionen Euro zuzüglich eines Anteils des Gewinns, den der Hit für die Angeklagten abgeworfen hat.

In der Klage heißt es unter anderem: "Die Beklagten haben keine Genehmigung oder Erlaubnis zur Verwendung der Komposition oder Tonaufnahme des Werks des Klägers eingeholt." Bosko erklärte zudem, dass er zahlreiche Versuche getätigt habe, um diese Angelegenheit ohne einen Rechtsstreit zu lösen. Seine Bemühungen seien allerdings "aufgrund der Nichtbereitschaft der Beklagten, zu kooperieren oder Verantwortung für diese eklatante Verletzung der Urheberrechte zu übernehmen" erfolglos gewesen.

Dua Lipa im Juli 2023

Dua Lipa, britisch-albanische Sängerin

Dua Lipa im Mai 2023

