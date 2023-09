Madelyn Cline will nichts Ernsthaftes mit Pete Davidson

Das ist wohl nichts Ernstes für sie! Pete Davidson (29) zieht mit seinem Liebesleben regelmäßig die Aufmerksamkeit auf sich. Erst vor wenigen Wochen hatte er sich von seiner Freundin Chase Sui Wonders (27) getrennt, aber auch Kim Kardashian (42) und Ariana Grande (30) zählen zu seinen Ex-Freundinnen. Jetzt wurde der Comedian mit der Outer Banks-Darstellerin Madelyn Cline (25) gesehen. Doch die will offenbar nur Spaß mit Pete.

Allzu große Hoffnungen darf sich der "Saturday Night Life"-Star mit der Schauspielerin nicht machen, erklärt jetzt ein Insider gegenüber Daily Mail. "Madelyn sieht ihre derzeitige Beziehung mit Pete nur als eine gute Zeit an und es wird nicht ihre letzte Beziehung sein. Sie denkt, dass er saukomisch und spaßig ist und sie will nur mit ihm abhängen", führt die Quelle aus. Madelyn sei eben erst 25 Jahre alt und wolle derzeit nichts Ernstes. Die Beauty glaube aber, dass Pete genau das Gleiche denkt.

Am Montag wurden Madelyn und Pete zum ersten Mal zusammen abgelichtet: Nach seiner Stand-up-Comedyshow in Phoenix stieg der US-Amerikaner in einen Privatjet – mit Madelyn an seiner Seite. Auf den Fotos legt die 25-Jährige liebevoll ihren Arm um Petes Schultern und auch er schmiegt sich an sie an.

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Instagram / madelyncline Madelyn Cline, Schauspielerin

