"Sommerhaus-Fluch": Diese Paare trennten sich nach Teilnahme

Im Sommerhaus der Stars fliegen häufig mal die Fetzen! In dem Format ziehen bekannte Pärchen gemeinsam in ein Haus und kämpfen gegeneinander um den Titel "Promipaar 2022". Bei so vielen unterschiedlichen Charakteren unter einem Dach ist Stress vorprogrammiert. Da werden Beziehungen auf die Probe gestellt – schon einige Paare verließen das Haus nicht nur als Verlierer der Show. Diese Promi-Gespanne trennten sich nach der Teilnahme bei "Das Sommerhaus der Stars"!

Insgesamt waren schon 18 Pärchen von dem Trennungsfluch betroffen. Elena Miras (30) fiel schon während der Sendung negativ auf, weil sie ihren Partner Mike Heiter (30) ständig beleidigte. Letztendlich hielt ihre Beziehung hinterher nicht mehr lange. Trotz ihres Sieges in der ersten Staffel trennten sich auch Xenia Prinzessin von Sachsen (36) und Rajab Hassan (32) im Januar 2017. Das Beziehungs-Aus von Nico Schwanz (44) und Saskia Atzerodt (30), die Gewinner aus 2017, kam für Nico wohl sehr überraschend. Das Playmate trennte sich angeblich mit einer Kurznachricht von ihm.

Viel Aufmerksamkeit erregten Jennifer Lange (28) und Andrej Mangold (35) aufgrund ihres Mobbings gegen Evanthia Benetatou (30) während der Show. Der darauffolgende Shitstorm war schließlich einer der Gründe für ihre Trennung. Aber auch Eva und ihr damaliger Partner Chris Broy (33) fielen dem "Sommerhaus-Fluch" zum Opfer. So auch Angelina Pannek (30) und Rocco Stark (36) – erstere ist inzwischen mit dem ehemaligen Bachelor Sebastian Pannek (36) verheiratet. Kurz vor Ausstrahlung der fünften Folge der Staffel aus 2019 gaben auch Kate Merlan (35) und Benjamin Boyce (54) ihr Beziehungsende bekannt. Zwei Jahre später verriet das Tattoo-Model, dass sie sich bereits vor dem Einzug in das Sommerhaus getrennt hätten.

Früher oder später getrennt haben sich nach ihrer Teilnahme am Sommerhaus auch Chris Töpperwien (48) und Magey Kelley, Helena Fürst (48) und Ennesto Monté (47), Aurelio Savina (44) und Lisa Freidinger (33), Bert Wollersheim (71) und Bobby Anne Baker (52), Micaela Schäfer (38) und Felix Steiner (37), Patricia Blanco (51) und Nico Gollnick (32), Shawne Fielding (53) und Patrick Schöpf (53), Johannes Haller (34) und Yeliz Koc (28), Georgina Fleur (32) und Kubilay Özdemir sowie Martin (66) und Sonja Semmelrogge (58). Letztere verstarb ein halbes Jahr nach dem Beziehungsaus an Krebs. Auch Willi Herren (✝45) verstarb kurz nach der Trennung von Jasmin Herren (43) und ungefähr zwei Jahre nach der Teilnahme am Sommerhaus.

Niedermüller, Thomas Nico Schwanz und Saskia Atzerodt im Mai 2017

Instagram / evanthiabenetatou Chris Broy und Evanthia Benetatou, Oktober 2020

Sebastian Gabsch / Future Image / ActionPress Angelina Pannek und Rocco Stark auf dem Wiener Opernball 2016

Instagram / katemerlan, Instagram / benjaminboyce23 Collage Kate Merlan und Benjamin Boyce

