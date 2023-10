So cool posieren Bad Bunny und Kendall Jenner für Werbung!

Sie sind ein richtiges Power-Couple! Schon seit Anfang dieses Jahres daten sich Kendall Jenner (27) und Bad Bunny (29). Nachdem am Anfang alles nur Gerüchte gewesen waren und sie sich nicht in der Öffentlichkeit gezeigt haben, machen das Model und der Sänger mittlerweile keinen großen Hehl mehr aus ihrer Beziehung. Jetzt stehen sie sogar gemeinsam vor der Kamera: Bad Bunny und Kendall posieren ultracool für eine Gucci-Werbung!

Auf Instagram teilt die Luxusmarke mehrere Fotos und Videos von der neuen Kampagne auf einem Flughafen. Auf einem Bild schiebt der "Where She Goes"-Interpret etwa seine Freundin auf einem Koffertrolley, während sie herzlich lachen. Auf anderen Schnappschüssen läuft das Paar megalässig und sieht dabei extrem stylish aus. Die Fans sind begeistert: "Ich lieb's! Sie sehen toll zusammen aus", kommentiert etwa ein User.

Zwar haben sich Kendall und Bad Bunny schon zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt – in den sozialen Netzwerken haben sie bislang noch nichts voneinander gepostet. Jetzt setzt der Puerto-Ricaner dem aber ein Ende und macht seine Beziehung zu dem The Kardashians-Star Instagram-offiziell. Bad Bunny teilt nämlich ein Foto der Kampagne in seiner Story!

IMP Features / ActionPress Kendall Jenner und Bad Bunny im August 2023

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny, Mai 2023

Getty Images Bad Bunny, Met Gala 2023

