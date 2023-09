Süß: Bad Bunny und Kendall besuchen gemeinsam Fashion Week!

Er begleitet sie wohl überall hin! Seit einigen Tagen läuft die Fashion Week in Mailand – dabei darf auch Kendall Jenner (27) nicht fehlen. Bei dem Model läuft es nicht nur seit einigen Jahren super in der Modewelt – auch in der Liebe scheint sie glücklich zu sein. Seit Monaten kursieren Gerüchte um eine angebliche Romanze der Schönheit und des Musikers Bad Bunny (29). Nun wurden die beiden sogar bei ihrer gemeinsamen Ankunft in Mailand gesichtet.

Fotos, die JustJared vorliegen, zeigen Kendall und Benito Antonio Martínez Ocasio, wie der Reggaeton-Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, am Flughafen. Nacheinander steigen der Keeping up with the Kardashians-Star und der Puerto-Ricaner aus dem Privatjet aus und setzen sich dann in ein Auto. Für die Reise trägt Kendall eine dunkle Hose und ein helles Oberteil – Benito ist ganz dunkel gekleidet.

Erst vor wenigen Tagen zeigten sich die Turteltauben in einem begehrten Promi-Restaurant in New York. Dafür schmissen sich die beiden auch in einen süßen Partnerlook: Kendall trug eine beigefarbene Bluse und eine schwarze Hose – Benito wählte eine dunkle Jeans und ein helles gestreiftes Hemd.

IMP Features / ActionPress Kendall Jenner und Bad Bunny im August 2023

Getty Images Kendall Jenner, Model

Getty Images Bad Bunny, Musiker

