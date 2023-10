Andrew Garfield und Florence Pugh im Partnerlook bei Show

Derzeit findet die Pariser Fashion Week statt. Diese zieht zahlreiche Stars in die französische Hauptstadt. Auf der Modenschau des Labels Valentino, die am Freitag stattfand, fanden sich Promis wie Kris Jenner (67), Paris Hilton (42) oder Cher (77), die mit ihrem Partner Alexander Edwards erschien, in der ersten Reihe wieder. Auch Andrew Garfield (40) und Florence Pugh (27) saßen im Publikum und zeigten dabei: Sie passen perfekt zusammen – zumindest optisch!

Die beiden Schauspieler kamen gemeinsam zur Show und posierten vorher für die Fotografen. Die Hollywoodstars zeigten sich dabei in stilvollen Outfits. Florence erschien in einem maßgeschneiderten Hosenanzug in babyrosa. Darunter trug sie ein Bralette in Schleifenform. Zum Outfit kombinierte sie eine Handtasche des Designers Valentino (91) in zuckerwattenrosa sowie Plateauschuhe.

Auch Andrews Look konnte sich sehen lassen. Er trug einen Mantel in einem leuchtenden Pink. Darunter zeigte der Spiderman-Darsteller ein wenig mehr Mut zur Farbe. So kombinierte Andrew ein orangefarbenes Hemd mit einer beigefarbenen Hose sowie braunen Schuhen.

