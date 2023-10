Cher und Alexander Edwards turteln in der Stadt der Liebe

Cher (77) und Alexander Edwards scheinen wieder auf Wolke sieben zu schweben! Nur wenige Monate waren die Sängerin und ihr fast 40 Jahre jüngere Partner gemeinsam durchs Leben gegangen, bis sie sich im vergangenen Mai trennten. Doch seit einigen Wochen wurde gemunkelt, dass die zwei wieder miteinander anbandeln – und tatsächlich: Bei der Pariser Fashion Week schienen die beiden Turteltauben ihr Liebes-Comeback zu feiern. Nun legten Cher und Alexander erneut einen Mega-Auftritt in der französischen Hauptstadt hin!

Paparazzi erwischten die 77-Jährige und ihren Liebsten am vergangenen Freitag Hand in Hand vor einem angesagten Pariser Hotel – dabei wirkten Cher und Alexander glücklicher denn je! Aber auch modisch konnten sich die beiden mal wieder sehen lassen: Die "If I Could Turn Back Time"-Interpretin trug eine schwarze Satin-Robe, zu dem sie ein schürzenartiges Überkleid aus Leder kombinierte. Alexander bewies wiederum in einem schwarzen Anzug mit weißem Hemd sein Modebewusstsein.

Obwohl es zwischen den beiden wieder zu funken scheint, wollen Cher und Alexander ihre wiederentflammte Liebe noch nicht offiziell machen. "Sie sind an einem Punkt angelangt, an dem sie einen zweiten Versuch wagen wollen. Sie sind noch nicht offiziell wieder zusammen, aber sie genießen es, wieder Zeit miteinander zu verbringen und sie machen sich gegenseitig glücklich", erklärte ein Insider gegenüber Us Weekly.

Getty Images Alexander Edwards und Cher im März 2023

Backgrid / ActionPress Alexander Edwards und Cher im September 2023

Twitter / cher Cher und Alexander Edwards, Januar 2023

