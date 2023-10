Manchester-City-Legende Francis Lee stirbt mit 79 Jahren

Die britische Fußballwelt muss Abschied nehmen. Bereits mit 16 Jahren war Francis Lee als Stürmer ein Spitzenspieler der englischen Liga geworden. Während der Saison 1967 und 1968 hatte er zum Verein Manchester City gewechselt. Ein Klub, der bis zum Schluss einen wichtigen Platz in seinem Herzen haben sollte. Nach seinem Karriereende war er 1993 zum Präsidenten gewählt worden. Nach dem Abstieg in die dritte Liga zog er sich jedoch von seiner Position zurück. Doch nun trauern die Anhänger von Manchester City: Francis ist mit 79 Jahren verstorben.

Wie unter anderem The Sun berichtet, gibt der Verein heute eine traurige Erklärung ab: "Mit tiefer Trauer und schweren Herzen geben wir das Ableben des ehemaligen Spielers und Vorsitzenden von Manchester City, Francis Lee, im Alter von 79 Jahren bekannt." Francis sei "in jeder Hinsicht eine Klublegende". Weiter heißt es: "Franny ist heute in den frühen Morgenstunden nach einem langen Kampf gegen den Krebs verstorben." Der Sportler hinterlässt seine Frau Gill und seine Kinder Charlotte, Jonny und Nik.

Francis hatte aber nicht nur erfolgreich für Manchester City auf dem Platz gestanden, sondern auch für die Nationalmannschaft gekickt. Zwischen 1968 und 1972 hatte er 27 Mal für die Engländer gespielt. Außerdem erhielt er 2016 bei der Neujahrsehrung den Titel als Commander of the British Empire von Queen Elizabeth (✝96).

Francis Lee in seinen aktiven Jahren im Trainingscamp der englischen Nationalmannschaft

Francis Lee im Buckingham Palace 2016

Francis Lee beim Spiel der englischen Nationalmannschaft gegen Schottland 1971

