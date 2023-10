Mone Mahoni kann vierten Kinderwunschversuch nicht starten

Mone Mahoni (25) gibt einen Einblick. Die YouTuberin und ihr Mann Kobe Mahoni wünschen sich sehnlichst Nachwuchs. Da die Influencerin aber an dem sogenannten PCO-Syndrom leidet, ist es gar nicht so leicht für sie, schwanger zu werden. Derzeit versucht die Influencerin durch eine spezifische Kinderwunschbehandlung Nachwuchs zu bekommen, jedoch endeten die ersten drei Versuche ohne Erfolg. Doch wie steht es mittlerweile um ihren Kinderwunsch? Mone gibt jetzt ein Update.

Die Beauty nahm eine Instagram-Fragerunde als Anlass, um über den derzeitigen Stand ihrer Behandlung aufzuklären. "Seit dem letzten Versuch, der leider nicht geklappt hat, warten wir auf meine Periode", erklärt die 25-Jährige. Aus unerklärlichen Gründen wolle ihre Regel seit mehreren Wochen aber einfach nicht einsetzen. "Solange das nicht passiert, können wir auch leider nicht mit dem vierten und somit dem letzten Versuch starten. Ich gebe meinem Körper Zeit und alles, was er braucht, aber man macht sich natürlich so seine Gedanken und wartet irgendwie nur auf den Tag, an dem es losgeht", verrät sie.

Aus diesem Grund versucht Mone sich so gut es geht auf andere Gedanken zu bringen: Die Influencerin und ihr Mann Kobe hatten deshalb eine Van-Tour gemacht. "Ich habe jeden Tag mit Kobe und [unserer Hündin] Yuli genossen. Ich war dankbar für all das, was wir erleben dürfen", schwärmt sie in ihrer Story davon.

