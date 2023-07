Baby-Versuch Nummer drei: Mone hat ihre Periode bekommen!

Erfreuliche Neuigkeiten für das Traumpaar. Mone und Kobe Mahoni wünschen sich nichts sehnlicher als ein Baby. Nachdem sie ihre Pille absetzte und unter Zyklus-Problemen litt, bekam sie eine schockierende Diagnose: Sie kann keine Kinder kriegen. Die Ehefrau von Kobe befindet sich deswegen in einer Kinderwunschbehandlung, die bisher leider ohne Erfolg war. Doch jetzt endlich ein Lichtblick: Mone hat ihre Periode bekommen und der dritte Versuch kann somit gestartet werden.

In ihrem YouTube-Video verkündet Mone die erfreuliche Nachricht. "Ich habe über Nacht meine Periode bekommen, was sehr gut ist für uns. Das bedeutet, dass wir mit Versuch Nummer drei starten können", verkündet sie ihren Fans mit einem Strahlen im Gesicht. Auch ihr Ehemann freut sich total über die positive Entwicklung und jubelt in die Kamera.

Sollte es auf natürlichem Wege nicht klappen, hat das Traumpaar jedoch noch einen Plan B. "Wenn es auf natürlichem Wege nicht klappen sollte […], dann wäre Adoption für uns definitiv ein Thema", erzählte sie vor ungefähr einem Monat ihrer Community. "Wie ihr euch vielleicht denken könnt, ist das für uns in ganz, ganz weiter Ferne", stellte der Gamer klar.

Anzeige

Instagram / monemahoni Mone Mahoni im Juli

Anzeige

Instagram / monemahoni Mone und Kobe Mahoni

Anzeige

Instagram / monemahoni Kobe und Mone Mahoni im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de