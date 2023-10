Sex und Bodyshaming: So turbulent war "Love Island" 2023!

Die achte Love Island-Staffel ist fast vorbei. Auch in diesem Jahr sorgen die liebeshungrigen Singles wieder für großen Trubel und viel Drama. Die Kandidaten lassen auf der Liebesinsel nichts unversucht und flirten, was das Zeug hält. Allerdings geht es in der griechischen Villa nicht immer friedlich zu: Vor allem die Ladys fahren ihre Krallen aus – und sind sich für keinen Zickenkrieg zu schade. Wie turbulent "Love Island" 2023 rückblickend war, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

