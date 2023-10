Timothée Chalamet mit stylischer Lederjacke in New York

Er beweist mal wieder Modegeschmack. Für Timothée Chalamet (27) könnte es wohl aktuell nicht besser laufen. Der Schauspieler und Kylie Jenner (26) gaben erst kürzlich ihre Beziehung bekannt, nachdem monatelang über eine Romanze der beiden spekuliert wurde. Die Keeping up with the Kardashians Beauty kann sich sogar bereits Kinder mit dem "Dune"-Star vorstellen. Timothée macht allerdings auch ohne seine Liebste eine gute Figur.

Timothée legte am Wochenende in New York City einen eleganten Auftritt hin, als er in einem braunen Lederblazer auftrat. Der 27-Jährige setzte ein stilvolles Statement, indem er die Jacke mit einem braunen Button-up-Satinhemd kombinierte. Zum monochromen Look trug er eine braune Bundfaltenhose und glänzende braune Chelsea-Boots aus Leder. Der Hollywood-Star wirkte gut gelaunt, als er sich die Zeit nahm, Autogramme für seine Fans zu schreiben.

Auch seine Liebste legte kürzlich einen atemberaubenden Auftritt hin. Bei der Paris Fashion Week setzte Kylie mit ihrem Look ein phänomenales Statement: Die 26-Jährige strahlte in einem funkelnden Kleid, in dem ihre Taille winzig aussah! "Der beste Look aller Zeiten", stellte ein Fan fest.

BeautifulSignatureIG / MEGA Timothée Chalamet, September 2023

BeautifulSignatureIG / MEGA Timothée Chalamet, Schauspieler

TheRealSPW / MEGA Kylie Jenner in Paris

