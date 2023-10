Gefahr? "Temptation Island"-Lorik & Verführerin kennen sich

Wie Denise (27) wohl darauf regieren wird? Endlich ist es wieder so weit: Realitystars stellen sich dem TV-Treuetest Temptation Island V.I.P.! Auch mit dabei sind die Ex on the Beach-Stars Denise und Lorik (27). Sie hatten sich damals bei Bachelor in Paradise kennengelernt und ein Auf und Ab erlebt. Der Hottie hatte in der Show auch mit Chanelle (27) geflirtet – und ausgerechnet sie ist nun Verführerin!

In der ersten Folge des Formats werden die Pärchen in getrennte Villen gesteckt – dort treffen sie auf die Single-Männer und -Ladys, mit denen sie die nächsten zwei Wochen verbringen werden. "Ach, da ist Chanelle", bemerkt Lorik direkt und auch die Verführerin erinnert sich noch ganz genau daran, was bei "Bachelor in Paradise" passiert war. "Wir hatten auch schon ein paar heiße Poolszenen zusammen", erklärt die "Nüchtern zu schüchtern"-Interpretin im Einzelinterview.

Lorik und Chanelle hätten sich in der Kuppelshow 2021 fast geküsst. Mehr lief da nicht, trotzdem betont Lorik: "Das wird meine Prinzessin Denise nicht gerne sehen." Ist damit schon Stress vorprogrammiert? Die Staffel hat es definitiv in sich. Ein erster Teaser zeigte bereits, dass jemand fremdgehen wird.

Anzeige

RTL / René Lohse Chanelle Wyrsch, Realitystar

Anzeige

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku im August 2023

Anzeige

RTL / René Lohse Lorik Bunjaku und Denise Hersing

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de