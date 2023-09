Schweizer Bachelorette ist "Temptation Island"-Verführerin!

Die Männer müssen sich wohl in Acht nehmen! In wenigen Tagen startet die neue Staffel von Temptation Island V.I.P.. Neben den Paaren gibt es auch unter den Verführern bekannte Gesichter: So wird beispielsweise die Are You The One?-Bekanntheit Max Stiennon versuchen, die vergebenen Damen um den Finger zu wickeln. Doch auch unter den Verführerinnen ist jemand mit TV-Erfahrung dabei: Die ehemalige Schweizer Bachelorette Chanelle Wyrsch (27) wird die Männer um den Verstand bringen!

Die 26-Jährige ist aus einigen Formaten bekannt: Sie nahm 2017 an DSDS teil, suchte als Rosenkavalierin im Nachbarland ihr Liebesglück und war 2021 bei Bachelor in Paradise zu sehen. Auch bei Swipe, Match, Love? stürzte sie sich schon ins Datingleben. Nun dürfen sich die vergebenen Männer auf die Schlagersängerin gefasst machen: Wie aus der Pressemitteilung des Senders RTL hervorgeht, hat die Beauty Lust, jemanden kennenzulernen, mit dem sie auch noch nach der Show Kontakt hält.

Auf Lorik Bunjaku (27) wartet sogar ein alter Bekannter: Niko Cenk Bilic (32), mit dem er 2021 um das Herz von der Bachelorette Maxime Herbord (29) gekämpft hatte. Allerdings wird er ihn vermutlich nur bei den Schlüssellochmomenten seiner Partnerin Denise Hersing (27) zu Gesicht bekommen, denn er ist einer der Verführer in der Frauenvilla.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 3. August bei RTL+.

Anzeige

RTL / René Lohse Chanelle Wyrsch, Realitystar

Anzeige

Instagram / chanelleofficial_ Chanelle Wyrsch im Juli 2022

Anzeige

Instagram / niko_cenk Niko Cenk Bilic, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de