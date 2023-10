Nach Trennung: Jodie Turner-Smith teilt Fotos mit Ehering

Sie trägt das Symbol der Liebe anscheinend noch immer! Am Montag wurde bekannt, dass sich Jodie Turner-Smith (37) nach vier Jahren Ehe von ihrem Mann Joshua Jackson (45) scheiden lässt. Die Trennung soll aber schon ein paar Wochen zuvor stattgefunden haben. Jetzt teilt die Schauspielerin Fotos, die sie mit Ehering zeigen: Jodie postet die Aufnahmen auch noch am Tag der Bekanntgabe der Scheidung!

Auf Instagram postet das Model ein paar Schnappschüsse von sich von der Mailänder Fashion Week Ende des vergangenen Monats. Auf den Aufnahmen trägt sie ein knappes graues Top, das sie zu einer weiten Jeans und einem passenden Blazer kombiniert. Die Aufmerksamkeit der Fans fällt allerdings nicht auf Jodies lässigen Look, sondern auf den Ehering an ihrer Hand. Die Fotos postet sie am selben Tag, an dem die Scheidung von ihrem Mann öffentlich wurde.

Die Fans finden den Zeitpunkt ihres Postings total unpassend. "Ist alles gut? Du postest Fotos am selben Tag, an dem du die Scheidung eingereicht hast", macht sich ein User lustig. Ein anderer kritisiert die plötzliche Trennung: "Ihr habt uns alle veräppelt, indem ihr immer gesagt habt, ihr seid ein glückliches Paar."

Getty Images Jodie Turner-Smith bei der Fashion Week in Mailand

Getty Images Jodie Turner-Smith, Model

Getty Images Jodie Turner-Smith, Model

