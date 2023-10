Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith lassen sich scheiden!

Bei ihnen ist wohl alles aus und vorbei! Jodie Turner-Smith (37) und Joshua Jackson (45) hatten 2019 den Schritt vor den Traualtar gewagt und sich klammheimlich das Jawort gegeben. Nur wenige Monate später waren die beiden dann auch schon zu dritt und begrüßten ihren Nachwuchs auf der Welt. Doch ganz so eine Bilderbuch-Familie waren die drei wohl nicht: Jodie reicht nun die Scheidung von Joshua ein!

Das berichtet jetzt TMZ. Demnach ist es die 37-Jährige, die den Schlussstrich zieht und sich von dem Ex von Diane Kruger (47) scheiden lässt. Wie aus Unterlagen hervorgeht, sollen "unüberbrückbare Differenzen" der Grund für die Trennung sein. Auch fordert die Beauty das gemeinsame Sorgerecht ihrer drei Jahre alten Tochter. Der Ehevertrag wird alles Weitere regeln.

Diese Trennung dürfte für einige ziemlich überraschend kommen. Noch Ende 2022 schwärmte die Beauty in den höchsten Tönen von ihrem Mann. "In der Vergangenheit wurden Frauen immer gebeten, sich zwischen einer großartigen Mutterrolle und einer großartigen Karriere zu entscheiden. Josh hat immer versucht, dafür zu sorgen, dass ich all die Unterstützung bekomme, die ich brauche, damit ich beides tun kann", erzählte Jodie im Interview mit Bustle.

Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson bei der Met Gala 2022

Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson bei der Met Gala 2022

Getty Images Jodie Turner Smith und Joshua Jackson

