Platz drei: Sind "Love Island"-Evi und Leandro enttäuscht?

Haben sich diese beiden mehr erhofft? Am Montagabend wurde es noch einmal spannend: Das große Finale von Love Island stand an. Jenny und Luca konnten die Zuschauer am meisten von ihrer Liebe überzeugen und wurden zum Sieger-Couple gekrönt. Laura und Leon schnappten sich den zweiten Platz. Die Bronzemedaille ging an Evi und Leandro. Promiflash hat nun nachgehakt: Wie stehen Evi und Leandro zu ihrer Platzierung?

Im exklusiven Promiflash-Interview verraten Evi und Leandro, ob sie wegen des dritten Platzes enttäuscht sind. Dabei findet vor allem die griechische Beauty klare Worte. "Wir sind ganz fein damit, wir sind trotzdem Gewinner", erklärt sie. Ähnlich sieht das auch der Muskelmann. "Wir gönnen es Luca und Jenny auf jeden Fall, wir freuen uns riesig für sie", betont er.

Und wie geht das Paar damit um, plötzlich wieder in der Außenwelt zu sein? "Ich muss sagen, ich kann das noch gar nicht richtig realisieren, dass es jetzt vorbei ist. Ich wäre gerne noch ein bisschen geblieben", gibt Evi im Gespräch zu. Dennoch freuen sich die beiden sehr auf ihre Familien und Freunde. Nach der Show wollen sich die zwei noch intensiver kennenlernen und ihren Trip nach Barcelona planen.

