Zuschauer-Voting: Dieses Paar gewinnt "Love Island" 2023

Die Zuschauer haben entscheiden. Heute Abend ging eine neue Staffel Love Island zu Ende. Bis ins Finale schafften es drei Couples: Jenny und Luca, Laura und Leon sowie Evi und Leandro. Welches Paar am Ende als Sieger nach Hause geht und das Preisgeld gewinnt, entscheiden die Zuschauer – und das in diesem Jahr zum ersten Mal live. Und jetzt fällt das Publikum seine Entscheidung: Diese Couple gewinnt "Love Island" 2023!

Es wurde emotional im diesjährigen "Love Island"-Finale. Bevor es so richtig losging, durften die Familien und Freunde der Islander den jeweiligen Partner kennenlernen. Nachdem die Tränen getrocknet waren, wurde es wieder ernst. Doch am Ende ist das Ergebnis eindeutig: Die Fans küren Jenny und Luca zu den "Love Island"-Sieger 2023! Die beiden dürfen zwischen zwei Umschlägen wählen – aber in nur einem ist der Gewinn von 50.000 Euro. Das Geld landet bei Luca und der entscheidet, mit seiner Jenny zu teilen. Evi und Leandro landen auf dem dritten Platz und Leon und Laura auf dem zweiten.

Dass es zwischen Luca und Jenny richtig gefunkt hatte, war bereits in den vergangenen Folgen deutlich geworden. So hatte der 27-Jährige seine Auserwählte bereits gefragt, ob sie die Frau an seiner Seite sein wolle: "Jenny, wir sind ja seit der ersten Woche ein Couple und ich wollte dich fragen, ob du mein Girlfriend sein möchtest?" Damit rührte er Jenny und sie willigte unter Tränen ein: "Du bist so süß."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI

und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI/ Magdalena Possert Evi und Leandro bei "Love Island"

RTL II Leon und Laura bei "Love Island" 2023

RTL II Jenny und Luca bei "Love Island" 2023

