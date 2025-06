Julia Römmelt rechtfertigt sich wegen Leandros Knutscherei

Zwischen Leandro Fünfsinn und Julia Römmelt (31) kochen die Emotionen hoch. Erst gestern beschuldigte das Model ihren Ex, vor ihren Augen mit einer anderen Reality-TV-Kollegin rumgeknutscht zu haben. Das ließ sich Leandro nicht gefallen – und konterte ihre Sticheleien. Nun meldet sich Julia erneut in ihrer Instagram-Story und erklärt, weshalb ihr diese Aktion so gegen den Strich ging. "Es ging nicht ums Küssen an sich, sondern um die Art und Weise, wie es passiert ist, was gesagt und geschrieben wurde", betont sie und fügt hinzu: "Ich verschwende keine Energie mehr auf Streitigkeiten oder Drama. Mein Leben ist dafür viel zu kostbar."

Julia scheint sich damit nun nicht mehr beschäftigen zu wollen. Jedoch war sie es, die den Stein erst ins Rollen brachte. In einem ausgiebigen "Gossip-Talk" erzählte sie ihrer Community brühwarm von der Situation. Dabei sei sie gemeinsam mit ihrem guten Freund Giuliano Lorenzo Hediger auf Mallorca in einem Klub gewesen, als plötzlich Leandro gemeinsam mit Giulianos Ex Ariel auftauchte. Die beiden sollen vor ihren Augen miteinander rumgemacht haben – was Julia gegenüber ihr und auch Giuliano als "an Respektlosigkeit nicht zu übertreffen" beschrieb.

Nicht nur wegen des Streits, den die angebliche Knutscherei entfacht hat, richten sich nun alle Augen auf Leandro und Ariel. Es ist bereits bekannt, dass die beiden Reality-TV-Darsteller beide Teil des neuen Are You The One – Reality Stars in Love-Casts sind. Jetzt stellt sich die Frage, ob sie das Format etwa als Paar oder vielleicht sogar als Perfect Match verlassen haben. Auf die Antwort dieser Frage werden die Fans wohl aber noch eine Weile warten müssen. Noch ist nicht bekannt, wann das beliebte Dating-Format ausgestrahlt wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / leandro_fsn Leandro Fünfsinn im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Anzeige