Ariel-Knutscherei: Leandro Fünfsinn schießt gegen Ex Julia

Leandro Fünfsinn hat via Instagram eine deutliche Nachricht an seine Ex-Flamme Julia Römmelt (31) geschickt. Nachdem diese ihn in den sozialen Medien für eine Knutscherei mit Ariel kritisiert hatte, scheint er ihr nun klare Worte auszurichten. "Mach bitte nicht auf heilig, wenn du es nicht bist...", erklärte er in einer Story. Dabei blieb Leandro vage und fügte hinzu: "Ich rede allein aus Respekt nicht darüber, was du alles veranstaltet hast, während wir uns noch geliebt haben." Zwar nannte er keinen Namen, doch für viele scheinen seine Aussagen eindeutig auf Julia gemünzt zu sein.

Julia hatte zuvor im Netz ihrem Ärger über Leandro und Ariel Luft gemacht. Besonders störte es sie, dass die beiden ihre Zärtlichkeiten öffentlich und in ihrem Beisein gezeigt hatten. In seiner Reaktion auf die Vorwürfe distanzierte sich Leandro von dem Drama und betonte, dass ihre Trennung längst vorbei sei. Er warf Julia vor, auf "Gossip-Talk" aus zu sein. Die Tatsache, dass sie Kommentare auf ihre Story limitiere, kommentierte Leandro als "clever".

Die Spannungen zwischen den einstigen Liebhabern kochen somit immer weiter hoch. Julia und Leandro hatten ihre Beziehung im Reality-TV begonnen, doch das Kapitel scheint endgültig abgeschlossen. "Das war an Respektlosigkeit nicht zu übertreffen", regte sich die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story auf und ergänzte: "Was gestern passiert ist, hätte ich ihm einfach nicht zugetraut. Das war jetzt das erste Mal, seit wir uns getrennt haben, dass wir uns wiedergesehen haben." Ob die Begegnung im Klub tatsächlich absichtlich provokant war, bleibt unklar.

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 "Love Fool"-Kandidatin Ariel im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt und Leandro Fünfsinn, Realitystars

Anzeige Anzeige