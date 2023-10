Calvin Kleinen hat Kader zu "Temptation Island" überredet!

Calvin Kleinen (31) hat Kader Loth (50) offenbar gut zugesprochen! Die TV-Persönlichkeit und ihr Mann Ismet Atli sind bereits seit über 13 Jahren ein Paar und sogar sechs davon verheiratet. Ihre Liebe zueinander stellen die beiden nun auf die Probe, indem sie an der diesjährigen Staffel Temptation Island V.I.P. teilnehmen. Dass sie in der Show mitmachen, kommt aber nicht von irgendwoher: Niemand Geringeres als die "Temptation Island"-Ikone Calvin hat Kader von der Show überzeugt!

Der B:Real-Star hatte bei dem Paar seine Überzeugungsfähigkeit eingesetzt, wie er jetzt in einem YouTube-Video verrät. "Dass Kader und Isi dabei sind, wusste ich natürlich, weil ich Kader bestimmt eineinhalb Stunden überredet habe, dass sie da mitmachen soll", plaudert er aus dem Nähkästchen. Er habe der Berlinerin versucht klarzumachen, dass sie einander vertrauen sollen, da er sich sehr sicher sei, dass Isi nichts anstellen wird. "Ich habe ihnen mal so erklärt, was da so abgehen wird […]. Weil Kader hatte unfassbare Bedenken und Respekt vor dem Format", begründet er, warum er so lange auf die TV-Ikone einreden musste.

Doch was waren neben Calvins Überredungskunst die Gründe für ihre Teilnahme? Aus der Pressemitteilung des Senders RTL geht hervor, dass ihre Ehe in den vergangenen Jahren etwas eingeschlafen sei, weshalb sie versuchen wollen, das Feuer erneut zu entfachen. Außerdem möchte Kader wissen, wie sich Isi zwischen den ganzen Single-Frauen verhalten wird.

Anzeige

RTL / René Lohse Ismet und Kader Loth bei "Temptation Island V.I.P." 2023

Anzeige

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Reality-TV-Star

Anzeige

Action Press / Nicole Kubelka / Future Image Ismet und Kader Loth auf dem Oktoberfest 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de