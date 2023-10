Giulia Siegel knutscht auf der Wiesn mit unbekannter Frau

Küsst sie etwa fremd? Seit 2016 sind Giulia Siegel (48) und Ludwig Heer (42) schon ein Paar. In der Vergangenheit hat es die Tochter des Komponisten und Musikproduzenten Ralph Siegel (78) schon das ein oder andere Mal in die Schlagzeilen geschafft. Ihr Liebesleben war da jedoch nicht unbedingt das Hauptthema – bis jetzt. Auf dem Oktoberfest wird Giulia beim wilden Knutschen mit einer Unbekannten erwischt.

In einem Video, das Bild vorliegt, züngelt die 48-Jährige heftig herum – und das nicht mit ihrem langjährigen Partner. Im Gegenteil: Giulia hat ganz offensichtlich ihren Spaß mit einer hübschen Blondine. Wie sie gegenüber der Tageszeitung verrät, soll es sich bei der Unbekannten um eine Frau namens Bianca handeln. Diese habe sie bereits im letzten Jahr auf der Wiesn getroffen und mit ihren Lippen Bekanntschaft gemacht. Doch es gibt Entwarnung: Denn von Ludwig habe sie ohnehin einen Freifahrtschein fürs Knutschen mit Frauen bekommen.

Das Timing der Wiesn-Aufnahmen ist allerdings fragwürdig. Schließlich hatten Giulia und Ludwig erst vor ein paar Wochen ausgeplaudert, dass sie so glücklich wie nie seien. "Wir kommen gerade aus einer Woche Urlaub am Gardasee. [...] Und ja, wir sind im siebten Jahr und wir haben das geilste Jahr bis jetzt von allen", schwärmte die TV-Bekanntheit damals in einem Promiflash-Interview.

Getty Images Giulia Siegel und Ludwig Heer, 2023

Getty Images Giulia Siegel, 2022

Getty Images Giulia Siegel und Ludwig Heer, November 2019

