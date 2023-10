Louise Thompson ist dankbar für ihre "normalen Probleme"

Louise Thompson (33) gibt private Einblicke. Vor knapp zwei Jahren bekamen der "Made in Chelsea"-Star und ihr Verlobter Ryan Libbey erstmals gemeinsamen Nachwuchs. Jedoch lief die Geburt ihres Sohnes alles andere als geplant ab. Bei der Entbindung wäre die TV-Bekanntheit beinahe ums Leben gekommen. Umso wichtiger scheint ihr heute jede wertvolle Minute mit ihrer kleinen Familie zu sein. Auf Social Media macht Louise deutlich, was für sie im Leben wirklich von Bedeutung ist.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie mehrere Schnappschüsse aus dem Familienurlaub. "Es gibt nichts Attraktiveres als den vom Wind zerzausten, rotbackigen Anblick von jemandem, der Zeit am Meer verbracht hat", schreibt sie zunächst zu dem Post. Von süßen Mutter-Sohn-Strandbildern bis hin zu Fotos von den Hunden teilt Louise eine Vielzahl an Eindrücken. Doch sie schlägt auch ernste Töne an. "Eine berufstätige Mutter zu sein, ist verdammt hart. [...] Trotzdem [sind] diese Dinge ein Klacks im Vergleich zu traumatischen Erinnerungen und lähmenden Ängsten. Ich bin einfach dankbar, dass ich 'normale Probleme' habe."

Auch wenn sie ihr kleines Familienglück genießt, will Louise keinen weiteren Nachwuchs. Zu groß sei das Trauma, welches sie noch immer mit sich trägt. "Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als wieder schwanger zu sein... und noch schlimmer ist die Vorstellung, eine Geburt zu erleben", hatte die 32-Jährige offen auf Instagram zugegeben.

Instagram / louise.thompson Louise Thompson und ihr Sohn Leo

Instagram / louise.thompson Louise Thompsons Sohn Leo

Instagram / louise.thompson Ryan Libbey und Louise Thompson, 2023

