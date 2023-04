Damar Hamlin darf nach Herzstillstand wieder ganz trainieren

Damar Hamlin (25) darf auf dem Platz wieder alles geben! Anfang des Jahres hatte der Football-Star seine Fans in große Sorge versetzt: Er war während eines Spiels plötzlich zusammengebrochen und hatte einen Herzstillstand erlitten. Nachdem er in einem Krankenhaus reanimiert werden musste, kam der Sportler zurück auf die Beine. Inzwischen ist Damar wieder vollständig gesund und kann sich voll und ganz auf die kommende Saison konzentrieren!

In einem Statement auf der Website der NFL bestätigt der Manager der Buffalo Bills, dass Damar wieder vollständig an dem Training teilnehmen darf. "Er war bei drei weiteren Spezialisten und alle waren sich einig. Er darf wieder alles machen, wie jeder andere, der aus einer Verletzung kommt", berichtet Brandon Beane in der Erklärung und fügt hinzu, dass der 25-Jährige sich bereits ganz auf die Trainingseinheiten fokussieren würde.

Das wird auch Damar selbst mehr als erleichtern. Immerhin zeigte sich der NFL-Star bereits während seines Genesungsprozesses immer wieder erleichtert über seine Fortschritte und bedankte sich öffentlich bei seinen Ersthelfern. "Ich möchte mich bei allen auf dieser Bühne für alles bedanken, was sie für mich getan haben. [...] Die Reise wird weitergehen", zeigte sich Damar laut People in einer Rede auf einer Gala sicher.

Getty Images Damar Hamlin, Football-Spieler

Getty Images Damar Hamlin im Februar 2023

Instagram / d.ham3 Damar Hamlin, Football-Spieler

