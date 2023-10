Yvonne Woelke außer sich: Sie und Peter haben blauen Haken

Yvonne Woelke (41) und Peter Klein haben etwas zu feiern. Der gelernte Maler verliebte sich noch während seiner Ehe mit Iris Klein (56) Anfang dieses Jahres in die Schauspielerin – und löste damit eine öffentliche Schlammschlacht mit seiner Noch-Ehefrau aus. Trotz des Dramas riss die Liebelei zwischen der Blondine und dem 56-Jährigen aber nicht ab, allerdings bestätigen sie eine Beziehung bislang noch nicht. Nun spricht die Berlinerin aber in beider Namen: Yvonne und Peter haben jetzt einen blauen Haken auf ihrem Social-Media-Account.

In ihrer Instagram-Story tippt die Schauspielerin ungläubig auf ihrem Smartphone herum. Der Grund: Ihr Account wurde nun verifiziert. "Ich hab einen blauen Haken! Peter hat keinen blauen Haken", berichtet sie freudestrahlend. Nur wenige Minuten später wird ihr vermeintlicher Liebster aber auch in den Club der blauen Haken aufgenommen. So verkündet die Blondine stolz: "Aber Peter hat jetzt auch einen. Gratulation!"

Obwohl Yvonne und der Ex von Iris immer noch abstreiten, ein Paar zu sein, zeigten sich erst vor Kurzem noch total innig: In einem neuen Musikvideo von Peter verhalten sie sich wie Verliebte. "Das kann doch nur der Anfang sein. Einer unendlichen Liebe. Du bist für mich der Meilenstein. Denn ich spür’, was Liebe heißt", singt der Influencer zudem – meint er damit die Blondine?

Action Press / Nicole Kubelka / Future Image Yvonne Woelke im Juli 2023

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, August 2023

ActionPress Peter Klein, Ex-Partner von Iris Klein

