Am Set: Oliver Wnuk wurde von Hund ins Gesicht gebissen

Das muss wehgetan haben! Oliver Wnuk (47) spielte bereits in etlichen deutschen Filmen und Serien mit. So ist er etwa regelmäßig in einem Tatort zu sehen und stand jahrelang für Stromberg vor der Kamera. Seit 2011 ist der Hörspielsprecher auch in der Kriminalfilmreihe "Nord Nord Mord" mit dabei. Jetzt passiert am Set aber ein Unfall: Ein Hund beißt Oliver ins Gesicht!

Das teilt der 47-Jährige auf Instagram mit. Dort postet er ein Selfie von sich, auf dem deutlich die Blessuren zu sehen sind: Seine Lippe musste genäht werden und auch Olivers Nase ist zerkratzt. "Au weia, da dachte ich, ich spiel' noch schnell eine Szene auf der Insel, da fühlt sich mein Spielpartner (hier: ein kleiner Rauhaardackel) so sehr von mir provoziert, dass er mir in die Lippe beißt", schreibt der gebürtige Konstanzer dazu. Allzu übel nimmt Oliver das dem Vierbeiner aber nicht: "Shit happens", fügt er als Hashtag hinzu.

Seine Fans wünschen dem Fernsehstar in den Kommentaren jedenfalls alles Gute. "Nun ja, jetzt hast du immer noch eine Story mehr vom Dreh, die du erzählen kannst", witzelt etwa ein User unter dem Beitrag. Ein anderer wünscht ihm außerdem: "Autsch, schnelle Genesung!"

Getty Images Oliver Wnuk im Dezember 2018

Instagram / oliver_wnuk_offiziell Oliver Wnuk, Schauspieler

Instagram / oliver_wnuk_offiziell Oliver Wnuk, "Stromberg"-Star

