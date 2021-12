Yvonne Catterfeld (42) und Oliver Wnuk (45) überraschten zu Weihnachten mit weniger frohen Neuigkeiten! Am ersten Feiertag machten die Musikerin und ihr Partner bekannt: Nach 14 gemeinsamen Jahren haben sie sich bereits im Frühjahr getrennt. Für den gemeinsamen Sohn wollen die beiden TV-Gesichter allerdings zusammenhalten. Heftige News für die Fans von Yvonne und Oli – sie sind total geschockt von der Trennung.

Auf der Instagram-Seite von Promiflash sammelten sich binnen weniger Minuten die emotionalen Kommentare zu dem Liebes-Aus der ehemaligen The Voice of Germany-Jurorin. "Oh nein, die beiden waren so ein Traumpaar", schrieb ein enttäuschter User. Ein anderer verpackte seine Trauer sogar in einem Wortspiel zu Yvonnes größtem Hit: "Für ihn schiebt sie nicht mehr die Wolken weiter..."

Und auch in einer aktuellen Umfrage ist die Überraschung der Leser erkennbar. Knapp 92,5 Prozent der Teilnehmer (1.110 Votes von 1.200 insgesamt) zeigten sich von der Trennung von Yvonne und Oli geschockt. Nur gut 7,5 Prozent hingegen ahnten nach den vergangenen Monaten bereits etwas, weil sich das Paar nicht mehr zusammen zeigte.

Anzeige

Getty Images Yvonne Catterfeld, Musikerin

Anzeige

Instagram / yvonne_catterfeld_offiziell Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk

Anzeige

Getty Images Oliver Wnuk im Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de