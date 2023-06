Oliver Wnuk sahnt mit Obelix-Bild bei "Bares für Rares" ab!

Mit diesem Mega-Deal hätte Oliver Wnuk (47) wohl nicht gerechnet. Der Schauspieler ist vor allem durch Fernsehproduktionen wie "Nord Nord Mord", "Die Kanzlei" oder Stromberg bekannt. Nun war er allerdings bei Bares für Rares zu sehen. In einer Sonderausgabe wollte er eine Obelix-Zeichnung von dem Original-Illustrator Albert Uderzo verkaufen, die er einst von seinem Vater geschenkt bekam. Dieser wiederum hatte sie 1985 als Preis für den Verkauf besonders vieler "Asterix"-Hefte erhalten. Oliver konnte das Bild jetzt nicht nur verkaufen, sondern dafür auch ordentlich abkassieren!

Bei "Bares für Rares XXL" in Kloster Eberbach präsentierte Oliver seine Rarität dem Moderator Horst Lichter (61) und dem Experten Sven Deutschmanek (47). "Solche Skizzen findet man sehr, sehr selten eigentlich. [...] Der Zustand ist perfekt", erklärte Letzterer. Seine Preisschätzung belaufe sich daher auf 3.500 bis 4.000 Euro. Im Händlerraum ging es mit Christian Vechtels Startgebot von 300 Euro hingegen eher ernüchternd los. Doch schnell kam es zu einem Bietergefecht: Daniel Meyer (50), Wolfgang Pauritsch (51) und Julian Schmitz-Avila (36) trieben den Preis in die Höhe. Am Ende ging das Bild für 5.600 Euro an Julian.

Oliver war daraufhin total baff. "Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Das ist echt überraschend und ging überraschend schnell. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll", staunte der Autor. Er hatte eigentlich mit einem Preis zwischen 1.000 bis 1.500 Euro gerechnet.

Anzeige

ZDF / Sascha Baumann Sven Deutschmanek, Horst Lichter und Oliver Wnuk bei "Bares für Rares XXL"

Anzeige

ZDF / Sascha Baumann Horst Lichter und ein Teil der "Bares für Rares"-Händler

Anzeige

ZDF / Sascha Baumann Horst Lichter, "Bares für Rares"-Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de