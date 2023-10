Jodie Turner-Smith und Joshua führten "ungesunde Ehe"!

Es soll ausweglos gewesen sein! Am Montag wurde bekannt, dass sich Jodie Turner-Smith (37) nach vier gemeinsamen Ehejahren von ihrem Mann Joshua Jackson (45) scheiden lässt. Inmitten des Scheidungsdramas wurde offenbar auch noch versehentlich der Name ihrer dreijährigen Tochter enthüllt. Doch das ist noch nicht genug für das einstige Schauspielerpaar: Es wird behauptet, dass die Ehe von Jodie und Joshua nicht mehr zu retten war!

Ein Insider verrät gegenüber People, dass Jodie einfach "beschlossen hat, dass sie fertig ist." Das Paar sei auf unterschiedlichen Wegen gewesen. "Es wurde zu einer ungesunden Ehe, die sie unglücklich gemacht hat", erzählt die Quelle weiter. In ihrem Scheidungsantrag am Montag gab sie auch "unüberbrückbare Differenzen" als Grund für ihre Trennung an.

Offenbar hat die Familie des Models nicht mit der Scheidung gerechnet. "Wir waren alle schockiert und traurig, als wir von der Scheidung erfuhren. Wir denken gerade jetzt an Jodie und wünschen ihr das Beste", gab ein Insider aus dem engsten Kreis der Schauspielerin gegenüber Daily Mail zu.

Anzeige

Getty Images Jodie Turner-Smith, Model

Anzeige

Getty Images Jodie Turner-Smith, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jodie Turner-Smith im November 2022

Anzeige

Habt ihr damit gerechnet, dass die Ehe von Jodie und Joshua nicht mehr zu retten war? Ja, irgendwie schon... Nee, das überrascht mich total! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de