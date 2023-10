Jodie Turner-Smiths Familie ist schockiert von Scheidung

Damit hat wohl keiner wirklich gerechnet. Seit 2019 waren Jodie Turner-Smith (37) und Joshua Jackson (45) verheiratet gewesen. Wenige Monate später bekamen die beiden Schauspieler dann eine gemeinsame Tochter. Doch kürzlich reichte die Britin plötzlich die Scheidung ein – die ihren Noch-Ehemann ganz schön schockiert haben soll. Und auch Jodies Familie wusste davor offenbar nichts von dem Liebes-Aus mit Joshua!

Ein Insider aus der Familie des Models gibt jetzt gegenüber Daily Mail zu, dass sich alle wie vor den Kopf geschlagen fühlen. "Wir waren alle schockiert und traurig, als wir von der Scheidung erfuhren. Wir denken gerade jetzt an Jodie und wünschen ihr das Beste", erklärt die Quelle. Jodies Familie ist nicht nur in Großbritannien – auch in den USA und auf Jamaika hat die Regisseurin Verwandte.

Ein anderer Informant hatte bereits gegenüber dem Blatt erläutert, dass Joshua mit der Trennung ziemlich zu kämpfen habe. "Joshua ist zutiefst traurig über die bevorstehende Scheidung." Der Dawson's Creek-Star würde Jodie sogar zurücknehmen, akzeptiert aber selbstverständlich ihre Entscheidung.

Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson im November 2019

Getty Images Jodie Turner-Smith im März 2023 in Santa Monica

Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

