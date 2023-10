Die Böse nach der Trennung? Amira Pocher macht Olli Ansage!

Amira Pocher (31) möchte nicht in ein falsches Licht gerückt werden! Bereits im Juni hatten die Moderatorin und Oliver Pocher (45) zugegeben, dass es in ihrer Ehe kriselt. Auch wenn die beiden zuletzt an ihrer Beziehung arbeiten wollten, folgte vor wenigen Wochen die endgültige Trennung. Der Schauspieler ließ es sich dennoch nicht nehmen, der Mutter zwei seiner Kinder rührende Worte zum Geburtstag zu widmen. Die Beauty feierte dagegen ausgiebig ihren großen Tag – und erntete Kritik. Amira findet allerdings, dass Olli sie damit in eine falsche Rolle drängen würde!

"Ich bin ja der kalte Eiszapfen, die gefühlskalte Ex-Frau, die Party macht, während der arme Mann zu Hause sitzt und traurig ist", äußert sich die 31-Jährige erbost in ihrem gemeinsamen Podcast mit ihrem Ex "Die Pochers!". Laut Amira sei derzeit ohnehin alles falsch, was sie tue. Olli habe jedoch einen großen Teil dazu beigetragen. "So hast du mich ja auch ganz schön präsentiert und lässt mich immer wieder so dastehen", erklärt sie ihm.

"Nun sitze ich alleine zu Hause, ohne dich. [...] Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, dir das zu geben, was du dir von mir erhofft hast. [...] Da habe ich als Ehepartner versagt", schrieb der Komiker auf Instagram neben liebevollen Gratulationen zu Amiras Geburtstag. Wehmütig gab Olli zudem zu, dass er gerne "noch lange der Partner" an ihrer Seite gewesen sei.

Getty Images Oliver Pocher beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Christoph Hardt / Future Image/ ActionPress Oliver und Amira Pocher

Instagram / Ck6Daj5oSEM Amira Pocher, Moderatorin

