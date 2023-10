Fast Auge verloren: Sänger Heintje hatte schwarzen Hautkrebs

Heintje (68) hat mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Noch als Kind war Hendrik Simons, wie er bürgerlich heißt, in den 1960er-Jahren zum gefeierten Schlagerstar geworden. Mit seinem Lied "Mama" hatte er sich in den Himmel der Volksmusik katapultiert und auch in einigen Heimatfilmen Erfolge gefeiert. Inzwischen ist es ruhiger um den Sänger geworden. Nun berichtet Heintje über seine gesundheitlichen Probleme.

Freizeit Revue erzählt er, dass er zunächst lediglich wegen einer kleinen Wunde auf seiner Nase zum Arzt gegangen sei. Die Diagnose war dann ein Schock: Bösartiger schwarzer Hautkrebs. Das betroffene Gewebe sei Heintje mehrfach in schmerzhaften Operationen aus dem Gesicht geschnitten worden. Zum Glück hat der Krebs aber nicht gestreut und nach sechs Monaten sei nun alles überstanden. "Wenn sich das weiterentwickelt hätte, hätte das auch aufs Auge gehen können, dann wäre das Auge weg. Da kann man wirklich Angst bekommen", erinnert der Musiker sich an die bangen Wochen zurück.

Hinter Hendrik liegt allgemein keine leichte Zeit. Vor drei Jahren starb seine Mutter Johanna – die Inspiration für seinen großen Hit –, um die er öffentlich trauerte. Außerdem machte der dreifache Vater publik, dass er am schweren Drogenproblem seines ältesten Sohnes fast zerbrochen wäre.

Frederic Kern / Future Image Hendrik "Heintje" Simons, Schlagersänger

Getty Images Heintje in London im Juli 1970

Getty Images Hendrik "Heintje" Simons im November 2019

