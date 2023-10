Heidi Klum gibt Einblicke in ihr neues Halloween-Kostüm!

Sie gibt eine kleine Vorschau! Heidi Klum (50) liebt es, sich zu verkleiden. Seit einigen Jahren überrascht das Model jedes Jahr aufs Neue mit coolen und manchmal auch skurrilen Kostümen zu Halloween. An dem Gruseltag schmeißt die Germany's Next Topmodel-Jurorin regelmäßig ihre fast schon legendäre Party, auf der sie ihre berühmten Looks der ganzen Welt präsentiert. Im vergangenen Jahr verkleidete sich die Beauty als Wurm – Ehemann Tom Kaulitz (34) trug ein dazu passendes Kostüm. Da Halloween bald wieder vor der Tür steht, gibt Heidi nun einen ersten Einblick in ihre diesjährige Verwandlung.

Auf Instagram postet die Halloween-Queen ein Video eines Künstlers, der ihren neuen Look mit Kreide zeichnet. Das Gesicht des Models sieht furchteinflößend aus – vom Körper oder einer möglichen Verkleidung ist nichts zu sehen. Mit Daily Mail Celebrity sprach Heidi über ihren diesjährigen Look. "Es wird extra sein. Es wird wirklich extra sein", sagte sie.

Heidi macht sich so viele Gedanken über ihr Kostüm, dass diese ihr sogar den Schlaf rauben. "Ich habe deswegen sogar schlaflose Nächte gehabt", gab sie gegenüber dem Blatt zu. "Ich weiß nie im Voraus, ob es gut sein wird, und ich möchte meine Halloween-Fans nicht enttäuschen. Es gibt so viele kreative Menschen auf der Welt und die möchte ich nicht enttäuschen", fuhr sie fort.

Getty Images Heidi Klum an Halloween 2022

Getty Images Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum im August 2023

