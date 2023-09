Heidi Klum bereitet ihr Halloween-Kostüm "schlaflose Nächte"

Für Heidi Klum (50) steht ein besonderes Event vor der Tür. Sowohl in den USA als auch in Deutschland genießt das Supermodel große Berühmtheit. Doch es ist neben seinem Job bei America's Got Talent und Germany's Next Topmodel auch für eins bekannt – die spektakulären Halloween-Partys. Und natürlich möchte die Blondine auch dieses Jahr nicht enttäuschen. Nachdem sie sich bereits "geklont" hatte und als Wurm auftrat, soll dieses Jahr wohl alles toppen. Heidi leide wegen ihres anstehenden Halloween-Kostüms sogar an Schlafmangel.

"Es wird wirklich extravagant", verrät die 50-Jährige Daily Mail und fügt hinzu: "Ich habe deswegen sogar schlaflose Nächte gehabt." Dabei soll sie sich nach eigenen Angaben geschworen haben, dass ihr diesjähriges Kostüm so besonders wie immer sein werde. Und eben genau das scheint Heidi aktuell wohl ordentlich Kopfzerbrechen zu bereiten. "Ich weiß nie im Voraus, ob es gut sein wird, und ich möchte meine Halloween-Fans nicht enttäuschen. Es gibt so viele kreative Menschen auf der Welt und die möchte ich nicht enttäuschen", erklärt die Beauty zuletzt.

Im vergangenen Jahr hatte die Moderatorin sich zur Feier des Tages tierisch in Schale geworfen. Von Kopf bis Fuß in einem Wurmkostüm gekleidet, waren letztlich einzig ihre Augen und ihr Mund zu sehen. Dabei war Heidi von ihrem Liebsten Tom Kaulitz begleitet worden, der sich als Fischer mit einem gruseligen blutigen Auge ausgegeben hatte.

Heidi Klum mit ihren Lookalikes, Halloween 2016

Heidi Klum, Model

Tom Kaulitz und Heidi Klum, Halloween 2022

