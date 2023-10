Nicole verlässt Berlin: So war Laura Lippmanns Zeit bei GZSZ

Das war es schon wieder für Laura Lippmann bei GZSZ! Im Juni stieg sie als Nicole Berger in die Daily ein: Ihre Rolle kam nach Berlin, um dort ihre Halbschwester Katrin (Ulrike Frank, 54) kennenzulernen. Im Kiez erlebte sie eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Sie heiratete nach wenigen Monaten Michi (Lars Pape), obwohl er sie betrogen hatte – inzwischen hat er sich für Maren (Eva Mona Rodekirchen, 47) auch schon wieder von ihr getrennt. Deshalb kehrt Nicole nach Dortmund zurück. Für Laura war ihr Intermezzo bei GZSZ etwas ganz Besonderes.

"Die Zeit verging wahnsinnig schnell. Es war eine sehr intensive, lehrreiche, wunderbare Zeit. Mit einem ganz tollen Team", berichtet sie RTL. Die Truppe werde Laura an den Dreharbeiten auch am meisten vermissen: "Es hat großen Spaß gemacht, mit so tollen Kolleg:innen zu arbeiten. In allen Bereichen." Deswegen habe sich der letzte Tag am Set auch besonders emotional gestaltet – inklusive vergessenem Text vor Aufregung, Applaus von den Kollegen und süßen Geschenken. "Klar kullerten da bei mir die Tränen", erinnert sich die Schauspielerin zurück.

Während ihrer GZSZ-Zeit habe Laura viel gelernt und sei sehr dankbar. Deswegen kann sie sich auch ein Comeback in der Serie vorstellen: "Ich freue mich jetzt, andere Projekte zu drehen und weiter Theater zu spielen. Mal sehen, was die Zukunft so bringt" Sogar für Nicoles Verflossenen Michi hat Laura nur liebe Worte übrig. "Natürlich ist es schade für Nicole, aber Gefühle kann man nicht wegschieben. Deshalb gönne ich Michi auf jeden Fall ein Happy End mit Maren", betont sie.

RTL / Rolf Baumgartner Laura Lippmann (Nicole) und Lars Pape (Michi) bei ihrer GZSZ-Hochzeit

Instagram / laura_lippmann_actress Laura Lippmann, Schauspielerin

RTL / Rolf Baumgartner Maren (Eva Mona Rodekirchen), Michi (Lars Pape) und Nicole (Laura Lippmann) bei GZSZ

