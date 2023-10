So sehr hilft Matthias Schweighöfer und Rubys Paartherapie!

Der Aufwand scheint sich zu lohnen! Seit mehr als vier Jahren gehen Matthias Schweighöfer (42) und Ruby O. Fee (27) schon gemeinsam durchs Leben. Ihren ersten öffentlichen Auftritt als Paar hatten die Schauspieler im Februar 2019. Im Netz zeigen die zwei immer wieder, wie verliebt sie sind und wie gut sie zueinander passen. Doch seit einiger Zeit machen sie auch eine Paartherapie. Matthias und Ruby geben zu, dass die Gesprächstherapie auch schon viele Früchte getragen hat.

Im Interview mit Vogue erzählt das Paar, dass es jede Woche ein Mal diese Hilfe in Anspruch nehme. "Das ist schön für uns als Paar – hilft mir aber auch für meine eigene Entwicklung extrem weiter", gibt die Beauty zu. Da Matthias eher eine führende und Ruby eine zurückhaltende Persönlichkeit habe, habe dieser Unterschied am Anfang der Beziehung zu Problemen geführt. "Ich bin jemand, der beruflich gern führt. Ich mache die 100 Liegestütze, und wenn jemand nur 80 macht, dann muss er oder sie sich zusammenreißen und durchziehen. Und genau so war ich auch am Anfang in unserer Partnerschaft", weiß der "Vaterfreuden"-Darsteller.

"Erst durch die Reflexion während der Therapie ist mir klar geworden, dass so ein Verhalten nicht geht. Ich habe gelernt, besser zu kommunizieren und mich in mein Gegenüber hineinzuversetzen", führt er fort. Ruby sei hingegen früher sehr emotional gewesen. "Durch die Therapie kann ich damit besser umgehen", sagt sie.

Ruby O. Fee, Schauspielerin

Matthias Schweighöfer, Schauspieler

Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Mai 2023

