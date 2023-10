Sophia Thomallas Gesicht ziert jetzt die Berliner Mauer!

Sophia Thomalla (34) bekommt ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk! Die gebürtige Berlinerin begann ihre Karriere bereits in jungen Jahren: 2006 feierte sie ihr Debüt als Schauspielerin in der Krimiserie "Commissario Laurent". Seitdem ist sie kaum noch aus dem Rampenlicht wegzudenken und ist außer Schauspielerin und Model auch noch Moderatorin. Ihre Auftritte imponieren ihren Fans sehr, weshalb sich einer etwas ganz Besonderes für die Are You The One?-Moderatorin überlegt hat: Zum 34. Geburtstag erhielt Sophia ein Porträt von sich auf der Berliner Mauer!

Auf das Gemälde macht ausgerechnet der The Bosshoss-Star Alec Völkel (51) aufmerksam. So posiert er in seiner Instagram-Story vor dem Porträt der Beauty, auf dem zusätzlich noch "Alles Gute zum Geburtstag, Sophia" steht. "Liebe Sophia, ich weiß ja, dass heute dein Geburtstag ist, aber so ein Reminder ist beachtlich", staunt der Musiker in einem Video nicht schlecht. "Andere schicken Postkarten und du bist auf der Berliner Mauer, ich raste aus", teilt er mit und beglückwünscht das Geburtstagskind ebenfalls.

Doch muss Sophia an ihrem diesjährigen Geburtstag auf das Gläschen Sekt verzichten? Die 34-Jährige selbst hatte nämlich vor wenigen Tagen das Gerücht gestreut, dass sie und ihr Partner Alexander Zverev (26) in freudiger Erwartung sind. "Eine Trophäe fürs Regal und vier Pandas für das Kinderzimmer bringen wir schon mal nach Hause", hatte die Tochter von Simone Thomalla (58) zu einem Kuschelfoto von sich und ihrem Liebsten geschrieben. Diesen Satz hatten die Fans in der Kommentarspalte als eindeutiges Zeichen für eine Schwangerschaft gewertet.

Instagram / alecvoelkel_bossburns Alec Voelkel vor Sophia Thomallas Porträt

Action Press / Eichentopf, Ulrik Sophia Thomalla im September 2023

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im September 2023

