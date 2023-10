Netflix-Charts: So lässt sich der Oktober perfekt einläuten

Das rauer werdende Wetter lädt zu einem gemütlichen Fernsehabend ein! Netflix hat schon mit so einigen Filmen und Serien die Zuschauer vor den Bildschirmen gefesselt. Insbesondere Produktionen wie Stranger Things oder Wednesday wurden zu weltweiten Erfolgen. Auch im Oktober sorgt der Streamingdienst wieder einmal für ordentlich Nachschub. Doch was liegt aktuell im Trend? Mit diesen Filmen und Serien lässt sich die Woche perfekt ausklingen!

Besonders beliebt im Serienprogramm von Netflix ist aktuell [Stand 6. Oktober] die neue Staffel des britischen Erfolgs Sex Education mit Asa Butterfield (26) und Emma Mackey (27) in den Hauptrollen. Dicht dahinter reihen sich die Dokuserie von Fußballstar David Beckham (48) und die deutsche Buchverfilmung "Liebes Kind" ein, die mit seiner schaurigen Handlung perfekt in den Halloween-Monat Oktober passt. Bei den Nutzern der Plattform kommt aktuell aber auch die Realverfilmung des beliebten Anime "One Piece" sehr gut an.

Aber auch Filme lassen die Herzen der Streamingfans höherschlagen. Insbesondere der neue Survival-Thriller "Nirgendwo" scheint es ihnen aktuell angetan zu haben und darf sich über den ersten Platz freuen. Auch eine weitere Netflix-Eigenproduktion kommt gut an – bei "Reptile" kann sich auch die Besetzung rund um Alicia Silverstone (47) und Justin Timberlake (42) sehen lassen! Der in diesem Monat neu hinzugefügte DC-Streifen "The Suicide Squad" sowie der Tanzfilm "Battle of the Year" sind ebenfalls hoch im Rennen.

