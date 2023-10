Baby in Klinik eingeliefert: Charlotte Dawson gibt Update

Wie steht es um die Gesundheit ihres Sohnes? Charlotte Dawson (31) verkündete im Juli süße Neuigkeiten: Die Ex on the Beach-UK-Beauty ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Ihr Sohn hört auf den wundervollen Namen Jude. Doch zuletzt gab es allen Grund zur Sorge. Der Kleine musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nun gibt Charlotte endlich ein Gesundheitsupdate von ihrem Sohn.

Der Reality-TV-Star veröffentlichte Clips von Jude mit Schläuchen in der Nase und teilte seinen Fans mit, dass er "ein paar Tage" behandelt werden müsse. "Er hatte RSV-Bronchitis, Gott sei Dank sind wir rechtzeitig gekommen. Es bricht mir das Herz, ihn so zu sehen", verriet sie ihren Followern. Ein paar Tage müsse er noch in der Klinik bleiben. "Er ist jetzt hoffentlich auf dem Weg der Besserung", hoffte Charlotte weiter.

Auch Judes großer Bruder war bereits zu Besuch bei seinem Geschwisterchen. "Es war so schön, wiedervereint zu sein, nur nicht unter diesen Umständen. Noah hat es gehasst, seinen kleinen Bruder so zu sehen. Er kann es kaum erwarten, ihn wieder zu Hause zu haben", erzählte die Influencerin weiter.

