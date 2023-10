Große Sorge: Charlotte Dawsons Baby musste ins Krankenhaus

Charlotte Dawson (31) muss schwere Stunden durchmachen. Die Ex on the Beach-UK-Bekanntheit ist im Juli zum zweiten Mal Mama geworden: Mit ihrem Verlobten Matt Sarsfield hieß sie einen kleinen Jungen namens Jude auf der Welt willkommen. Seitdem hält die Influencerin ihre Fans mit Updates ihres Baby-Glücks auf dem Laufenden. Doch nun teilen Charlotte und Matt besorgniserregende News: Ihr Sohn Jude ist im Krankenhaus.

In seiner Instagram-Story teilt Matt ein Foto, auf dem seine Verlobte und sein Söhnchen zu sehen sind. Der knapp drei Monate alte Jude hat darauf einen Schlauch in seiner kleinen Nase und liegt im Arm seiner Mama. "Meinem kleinen Mann geht es nicht gut", erklärt er darunter. Was genau sein Spross hat, gibt der Brite aber nicht preis. Auch Charlotte teilt das Bild und schreibt traurig: "Mein armes Baby. Was für emotionale, traumatische 24 Stunden. Er ist jetzt in sicheren Händen."

Dieser Schreck kommt nur zwei Tage nach Charlottes 31. Geburtstag. Ihren Ehrentag feierte sie noch ausgiebig und teilte ein paar putzige Videos mit ihren Söhnen Noah und Jude. "Herzlichen Glückwünsch an mich. [...] Ein bisschen anders als vorherige Geburtstage, nicht so glamourös. Nur pures Mamaleben, volle Windeln, Rechnungen und noch mehr Rechnungen", witzelte sie darunter.

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson und Matt Sarsfield mit ihrem Baby Jude

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihren Söhnen

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihren Kindern und ihrem Partner im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de