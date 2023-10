Mit nur 57 Jahren: Ex-Baseballstar Jim Poole stirbt an ALS

Die Sportwelt trauert um einen Star. Jim Poole begann seine große Baseballkarriere 1990 bei den Los Angeles Dodgers. Danach spielte er noch für viele bekannte Vereine, eh er sich im Jahr 2000 vom Baseball zurückgezogen hatte. Vor zwei Jahren bekam der Sportler jedoch die Schockdiagnose ALS – die ihm nun das Leben gekostet hat. Jim ist vor wenigen Tagen verstorben.

Jim starb am Freitag im Kreise seiner Familie. Das berichtete ESPN. "Wir sind traurig über das Ableben des ehemaligen MLB-Pitchers Jim Poole im Alter von 57 Jahren", teilte die Major League Baseball in einer Erklärung in den sozialen Medien mit und fügte hinzu: "Unsere Gedanken sind bei Jims Familie und Freunden." Er hinterlässt seine Frau Kim, drei Kinder und zwei Enkelkinder.

"Es hat mir heute Morgen das Herz gebrochen, von Jim Pooles Tod zu erfahren. Er war ein erstklassiger Ehemann, Vater und Mannschaftskamerad", sagte der Georgia Tech Head Baseball Coach Danny Hall in seiner eigenen Erklärung. "Er liebte Georgia Tech und war viele Jahre lang für unsere Trainer und Spieler da. Er verkörperte die Bedeutung eines Tech Man. Gott sei seiner Seele gnädig."

Jim Poole, ehemaliger Baseballstar

Jim Poole, Oktober 1998

Jim Poole, Ex-Baseballstar

