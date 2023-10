Nach Tod des Mannes: Tammy Slaton auf Dating-App unterwegs

Tammy Slaton stürzt sich wieder ins Dating-Leben! Die "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit musste im Juli einen schlimmen Verlust durchmachen: Ihr Ehemann Caleb Willingham verstarb im Alter von 40 Jahren, nur wenige Monate nach ihrer Hochzeit. Drei Monate nach dem Schicksalsschlag wünscht sich Tammy nun einen neuen Partner an ihrer Seite – und den will sie wohl auf einer Dating-Seite finden!

Wie The Sun berichtet, will sich die US-Amerikanerin wieder verlieben und hat sich deshalb bei Facebook Dating angemeldet. Auf ihrem Profil gibt sie an, dass sie auf der Suche nach "Gesprächen, Freundschaft" und "langfristigen Beziehungen" sei. Weitere Profildaten zeigen etwa ihre Körpergröße sowie ihren Beruf – den sie als "YouTube" bezeichnet – an.

Ob Tammy nach einem männlichen oder weiblichen Partner sucht, lässt sie auf der Dating-Plattform nicht durchblicken. Doch es könnte gut sein, dass sie sich eine Freundin wünscht. "Tammy ist pansexuell – und sie will sich gerade mit Frauen treffen", gab ein Insider vor einigen Wochen gegenüber dem Medium preis.

Tammy Slaton und Caleb Willingham, Reality-TV-Stars

Tammy Slaton im August 2023

Die "Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit Tammy Slaton im Mai 2023

