"Spontan und witzig": Das liebt Samira an ihrem Serkan Yavuz

Diese Eigenschaften schätzt sie an ihrem Mann besonders! Bei Bachelor in Paradise hatten sich Samira (29) und Serkan Yavuz (30) ineinander verliebt. Bei der großen Wiedersehensshow gaben die beiden dann bekannt, erstmals gemeinsam Eltern zu werden. Mittlerweile ist ihre kleine Tochter auf der Welt und die Reality-TV-Stars sind bereits miteinander verheiratet. Jetzt verrät Samira, was sie an ihrem Serkan besonders liebt.

"Also ich liebe an ihm, dass er spontan ist und dass er witzig ist", schreibt die Influencerin in einer Fragerunde auf Instagram. Dass die Beauty aber mindestens genau so viel Humor hat, können ihre Follower im Netz sehen. Dort postet das Paar nämlich regelmäßig lustigen Content. Gibt es aber auch etwas, was Samira an ihrem Schatz stört? "Was ich gar nicht packe, ist seine angepisste Attitüde, wenn was nicht passt", stichelt sie ein bisschen.

Dass die beiden ziemlich locker sind, machten sie erst vor wenigen Tagen deutlich. Samira und Serkan sind jetzt schon über einen Monat verheiratet, haben aber noch immer keine Eheringe. Das scheint die zwei aber kein bisschen zu stören. "Noch nicht, haben noch keine – aber wir werden welche tragen, wenn wir die passenden gefunden haben", erklärte der Influencer.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Reality-TV-Star

