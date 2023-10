Amtsältester Actors' Equity Executive Direktor ist gestorben

Traurige Nachricht aus der Schauspielwelt. Die Karriere von Alan Eisenberg begann als Anwalt, doch im Laufe der Jahre änderte er seinen Berufsweg: 1981 fing er an, bei der Gewerkschaft Actors' Equity Association zu arbeiten – dort setzte er sich unter anderem für bessere Arbeitsbedingungen der Schauspieler ein. 2005 ging er schließlich in Ruhestand. Daraufhin wurde Alan zum Mitglied auf Lebenszeit der Actors' Equity Association ernannt. Doch nun machen traurige News die Runde: Alan ist am vergangenen Wochenende verstorben.

Das berichtet jetzt unter anderem The Wrap. Am vergangenen Samstag verstarb Alan in Rhinebeck, New York. Er wurde 88 Jahre alt. Die genauen Todesumstände sowie die Ursache sind bis dato nicht bekannt. Alan hinterlässt seine Frau Claire Copley sowie die Töchter Mollie Copley Eisenberg und Emma Copley Eisenberg.

In seinem Ruhestand engagierte sich Alan als ehrenamtlicher Mentor und betreute unter anderem Schüler aus sozial benachteiligten High Schools in New York City. Auch unterrichtete er viele Jahre als Gastprofessor an der Yale School of Drama sowie an der Theaterabteilung der University of Michigan.

Alan Eisenberg und Schauspielerin Lynn Redgrave

Alan Eisenberg im März 2003

Alan Eisenberg und Schauspielerin Estelle Parsons

