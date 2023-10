Dustin Schöne teilt süßes Vater-Tochter-Pic aus dem Urlaub

Dustin Schöne (38) genießt ein wenig Familienzeit. Der Werbefilm-Regisseur und Lena Gercke (35) sind seit 2019 ein Paar. Gerade mal ein Jahr später hatten die Turteltauben ihre Tochter Zoe auf der Welt begrüßt. Damit war ihre Familienplanung allerdings noch nicht abgeschlossen: Ende 2022 wurden sie mit Töchterchen Lia beglückt. Obwohl sowohl das Model als auch sein Partner sehr in ihre Jobs und in ihren Familienalltag eingespannt sind, darf eine kleine Auszeit trotzdem nicht zu kurz kommen: Dustin macht sich ein paar schöne Tage mit Töchterchen Zoe in Österreich.

Auf Instagram teilt der Papa jetzt einen Schnappschuss, der ihn gemeinsam mit seinem kleinen Mädchen im Hotelaufzug in Österreich zeigt. Dabei sind beide dick eingepackt: Der 37-Jährige trägt einen schwarzen Hoodie mit einer passenden Jogginghose sowie eine gleichfarbige Winterjacke. Das Mädchen ist ebenfalls in einem dicken Wintermantel in der Farbe Beige zu sehen. Während der Regisseur das Spiegelselfie macht, himmelt die Kleine ihren Papa an.

Auch wenn Baby Lia nicht mit von der Partie ist, verbringt Dustin genauso viel Zeit mit ihr: Er postete im Sommer ein Foto von sich, auf dem er in Tracht gekleidet ist. In einem beigen Tragetuch kuschelt sich dabei seine jüngste Tochter an seine Brust, während er durch die Gegend läuft. "Gar nicht so schlecht hier in Bayern", hielt er unter dem Beitrag fest.

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne mit seiner Tochter Zoe

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne mit seiner Tochter, Juni 2023

