Darum war Lena Gercke ohne ihren Ehemann Dustin in Cannes

Bei der Abschlusszeremonie der Filmfestspiele in Cannes strahlte Lena Gercke (36) in einem knallroten Kleid und sticht so zwischen den ganzen Hollywoodstars aus der Menge! Doch dabei war nicht ihr Mann Dustin Schöne (38), sondern jemand anders an ihrer Seite: der Sänger Wincent Weiss (31). Den Grund dafür verriet das Model in einem Interview mit spot on news: "Wir halten unser Familienleben sehr privat, ich bin daher alleine in Cannes – jedoch umgeben von vielen tollen, inspirierenden Persönlichkeiten."

Ihre beiden gemeinsamen Kinder blieben mit ihrem Vater zu Hause, es wäre nicht der richtige Ort für sie gewesen, plauderte Lena aus: "Sie würden sich dort sehr langweilen und keine konkrete Einordnung treffen können." Die Erziehung ihrer beiden Töchter ist der Germany's Next Topmodel-Bekanntheit sehr wichtig. Ihre Mutter hat sie während der Kindheit am meisten geprägt, wie sie in dem Interview verriet: "Meine Mama ist eine wirklich unfassbar starke Frau und Persönlichkeit. [...] Sie ist immer meine größte Kraftquelle gewesen, sie ist es heute immer noch." Ihren Töchtern will das Model wichtige Werte mit auf den Weg geben: "Ich möchte, dass sie selbstbestimmte Frauen werden, die ihre eigenen Entscheidungen treffen, ihre Gefühle wahrnehmen und nach außen tragen, sich selbst so akzeptieren, wie sie sind."

Mit Dustin hat Lena die beiden Töchter Zoe und Lia. Ihre erste Tochter erblickte im Juli 2020 das Licht der Welt und zwei Jahre später kam ihre kleine Schwester. Private Einblicke gibt es von der Familie selten. Zuletzt teilte sie auf Instagram Schnappschüsse von einer Bootstour mit ihrem Mann und ihren Freunden. Ihre Follower freuten sich über die sommerlichen Einblicke von dem Model.

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke und Dustin Schöne, 2022

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia und Zoe

